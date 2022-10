Napoli rullo compressore | la corsa scudetto continua a suon di gol

(Di sabato 29 ottobre 2022)bello e nuovamente convincente quello che davanti a un trepidante 'Maradonà batte il Sassuolo per 4 - 0. Altra vittoria e primo posto solitario per i campani, all'ennesima prova di forza della ...

Ancora, ancora Kvaratskhelia, che con i tempi giusti riceve il lancio millimetrico di Mario Rui, infilando nuovamente Consigli e portando a tre le reti azzurre. Nella ripresa cambia poco ...Ilè uncompressore: 3 - 0 ai Rangers, ora ad Anfield per giocarsi il primo posto A Milano arriva il Premier Padel Il Premier Padel P1arriva a Milano e dal 5 all'11 dicembre porterà ... Il Napoli è un rullo compressore: travolto anche il Sassuolo Napoli 4 Sassuolo 0 Marcatori: 4'pt, 19' pt e 32 st Osimhen, 36' pt Kvaratskhelia Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6.5 (34'st Zanoli sv), Kim 6, Juan Jesus ...Napoli bello e nuovamente convincente quello che davanti a un trepidante ‘Maradonà batte il Sassuolo per 4-0. Altra vittoria e primo posto solitario per i campani, all’ennesima prova di forza della lo ...