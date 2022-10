Juventus | Allegri sceglie e spiazza tutti | ora è ufficiale

(Di sabato 29 ottobre 2022) Emergenza totale in casae Massimilianosorprende con le sue scelte per l’insidiosa trasferta di Lecce, in campo tra poco. Siamo ormai alla fine del mese di Ottobre e le cose in casa Juve non stanno sicuramente andando come previsto. Il club bianconero è fuori ufficialmente dalla zona Champions League e si trova Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

I salentini di Baroni ospitano i bianconeri dinell'anticipo della 12ª giornata di Serie A: dove vedere Lecce -Ladi Massimilianofa visita al Lecce di Marco Baroni nell'anticipo della 12ª giornata della Serie A 2022/2023. I salentini sono diciasettesimi in classifica con 8 punti, i bianconeri si ...Formazioni ufficiali Lecce Juve, le scelte di Baroni eper il match valido per la 12giornata di Serie A Diramate le formazioni ufficiali di Lecce - ... Allenatore: Baroni(4 - 3 - 3): ...Tutto pronto per Lecce-Juventus, con i bianconeri chiamati a rispondere presente: l'arrivo dei giocatori al Via del Mare ...Scendo in campo alle 18, al Via del Mare, Lecce e Juventus, gara valida per la dodicesima giornata di questa Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali della partita: Lecce (4-3-3): ...