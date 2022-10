Capo ultrà ucciso in un agguato | la curva dell' Inter lascia San Siro

(Di sabato 29 ottobre 2022) Omicidio a Milano. Lo storico, Vittorio Boiocchi, di 69 anni, è morto in seguito ad una sparatoria in via Fratelli Zanzottera, nel quartiere Figino, alla periferia Ovesta città. Il decesso è avvenuto durante il trasporto verso l'ospedale San Carlo. Boiocchi, mentre stava rientrando a piedi a casa, è stato freddato con almeno cinque colpi d'arma da fuoco. Sull'episodio indaga la polizia. L'è avvenuto poco primaa partita-Sampdoria allo stadio San. I tifosi nerazzurriNord hanno abbandonato i settori di Sandopo aver ricevuto la notiziaa morte di Boiocchi. L'ultimo arresto ...

Nel silenzio della curva Nord per l'uccisione dello storiconerazzurro, Vittorio Boiocchi, l'Inter supera senza grandi problemi la Sampdoria. L'undici di Simone Inzaghi chiude i giochi già ...307 Missione compiuta, in una clima quasi surreale, data la curva Nord vuota in segno di cordoglio per la morte del, Vittorio Boiocchi in un attentato ( LEGGI QUI ). L'Inter contro la Sampdoria era chiamata a vincere per continuare a rincorrere e confermare l'ottimo momento per il morale e per il ...