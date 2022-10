Calcio | Juric ' Milan forte e in forma | Pioli grandissimo tecnico'

Nella file rossonere ci sarà anche Tommaso Pobega, un giocatore cheavrebbe trattenuto volentieri a Torino dopo averlo allenato nella passata stagione: "E' un ragazzo splendido e sarà un ..."Non parliamo di svolta dopo Udine, piuttosto dico che è il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare": il tecnico del Torino, Ivan, commenta così il momento della sua squadra. "Il Milan - aggiunge il croato sull'avversaria di domani - è una grande squadra. I rossoneri vivono un periodo di forma. E noi vogliamo fare una ...TORINO - Ivan Juric non stravolge il Toro considerando le caratteristiche del Milan. Solito schema e soliti giocatori, solito approccio alla partita con la speranza di prenderla subito in mano. L'impr ...Le parole del tecnico granata alla vigilia della sfida con i rossoneri: "Loro sono forti e in forma, ma noi vogliamo fare una bella partita" ...