La Gazzetta dello Sport

Nicoló, \''The monkey king\'', fighter biellese e compagno di team di Conor McGregor alla SBG di Dublino, trionfa a287 dopo tre ...Saranno 18 gli incontri in scaletta che impegneranno ben 13 atleti italiani o di scuola italiana, a ulteriore conferma della fiducia dinel movimento delle MMA tricolori. Pesi leggeri ... Bellator, Solli show: esce dalla gabbia e si tuffa tra le braccia dei suoi tifosi Tutto pronto per una grande serata di Mma. Occhi puntati su Milano, dove l’Allianz Cloud ospiterà Bellator 287, l’evento della celebre promotion. Nella gabbia saliranno alcuni dei principali rappresen ...E' tutto prontoo per il ritorno in Italia di Bellator MMA, la celebre promotion di arti marziali miste che sarà di scena stasera all'Allianz Cloud di Milano. Un card esplosiva per il terzo appuntament ...