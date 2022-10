(Di sabato 29 ottobre 2022) L’ex guru di Obama e Clinton: «Elon crede nel potere della tecnologia lasciata senza freni. Trump tornerà ancora più arto e paranoico e non ci sarà nessuno a limitarlo»

Alec Ross: "Per Musk le regole sono una prigione, inciviltà e rabbia non avranno limiti"

L'ex guru di Obama e Clinton: «Elon crede nel potere della tecnologia lasciata senza freni. Trump tornerà ancora più arrabbiato e paranoico e non ci sarà nessuno a limitarlo»

Elon Musk potrebbe aprire al ritorno di Donald Trump su Twitter. "L'uccellino è libero". Così ha twittato Elon Musk, che a poche ore dalla scadenza fissata dal giudice ha formalmente completato l'acquisizione di Twitter.