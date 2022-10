Gazzetta di Salerno

In base all'riconoscerà alle imprese iscritte a Confindustria Salerno un iter preferenziale in merito alle tempistiche nelle risposte e condizioni agevolate su prodotti e servizi ...In base all'riconoscerà alle imprese iscritte a Confindustria Salerno un iter preferenziale in merito alle tempistiche nelle risposte e condizioni agevolate su prodotti e servizi ... Accordo Bcp-Confindustria Salerno. — Gazzetta di Salerno Rilanciare il tessuto produttivo locale e favorire la crescita e la competitività delle Pmi è la finalità prioritaria dell’accordo firmato giovedì 27 ottobre ...Rilanciare il tessuto produttivo locale e favorire la crescita e la competitività delle PMI è la finalità prioritaria dell’Accordo firmato giovedì 27 ottobre dal Presidente di Confindustria Salerno An ...