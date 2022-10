Torino | per l'ex Pobega ci saranno applausi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tommasodomenica tornerà in uno stadio che conosce molto bene, avendoci giocato tutta la scorsa stagione, per questo-Milan...

Regione Piemonte

esigenze logistiche nel gestire un'area decisamente grande, l'ospedale di Novara è diventato emanazione del Regina Margherita dila somministrazione di tutte le terapie farmacologiche ...Nella prima partecipazione, tra primo e secondo scudetto, arriva l'eliminazione nettaopera del Bayern che vince a Monaco e acontro una Juventus inerme. L'anno dopo va ancora peggio. In ... Un piano straordinario da 32 milioni per le Molinette di Torino Ancora un suicidio, l’ennesimo in un carcere. Questa volta è successo a Torino e la vittima è un giovane detenuto di origine africana che era stato arrestato mercoledì per il furto di un paio di ...Il futuro di Allegri è sempre più appeso a un filo, i nomi di Zidane e Gasperini restano caldi ma secondo la Gazzetta in pole ci sarebbe il tecnico leccese, che non ha ancora rinnovato col Tottenham e ...