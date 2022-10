Tarantino | Boskov lo chiamava Tarantella | «Maradona mi intimoriva»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Taglialatela ha ricordato chelo. Anche nelle interviste. Massimo, classe 71 al Napoli dal 1989 al al 1996, oggi protagonista per aver disarmato il folle che nel centro commerciale di Assago salvando, tra gli altri, il difensore del Monza Pablo Mari’. «Ma chi è ‘sto?» – avranno pensato i più giovani. Adessoè il direttore dell’area tecnica alla Spal. Prima era un arcigno laterale difensivo. Oltre che al Napoli ha giocato al Monza, al Bologna, al Como, alla Triestina. Arrivò anche all’Inter, la sua squadra del cuore, dove però, intervento dopo intervento a causa di un problema serio al tendine d’Achille, non riuscì mai ad esordire. È lì che si rifugiò nella musica, l’altra compagna della sua vita oltre al pallone. In ...

... in particolare negli anni in cui gli azzurri furono guidati da Vujadin, poi complici le ... Gli infortuni però condizionarono l'esperienza diin nerazzurro, dove non scese mai in campo ...trascorrerà all'ombra del Vesuvio cinque stagioni agli ordini di icone della panchina quali Ottavio Bianchi, Marcello Lippi e Vujadin, prima di approdare nella stagione 1996/97 nella ...Dall'esordio in azzurro ai tempi di Maradona nell'agosto del 1989 alla cessione all'Inter: la carriera all'ombra del Vesuvio del difensore palermitano ...