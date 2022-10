Kroos su Valverde | «Diventerà un giocatore di livello mondiale per almeno 10 anni…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) . Le parole del centrocampista del Real Madrid Tonidurante un intervista rilasciata ai microfoni di Marca ha elogiato il compagno di squadra Federico. Ecco le parole del centrocampista del Real Madrid: «Ho immediatamente capito che era un bravo ragazzo, modesto e tranquillo. Ha sempre dato il massimo in ogni allenamento, senza mostrarsi mai spaventato da nulla. Adoro il suo modo di giocare a calcio. Secondo me può migliorare e diventare unancora più forte. Inizialmente giocava in maniera irregolare, ma è riuscito a conquistare la fiducia degli allenatori con il suo impegno. Credo cheundiperdieci anni. Non ha limiti se prosegue con questo spirito. Se non trova spiragli per ...