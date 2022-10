Calciomercato.com

racconta il suo arrivo a Napoli in un'intervista a La Repubblica: 'Era la mia grande occasione ... ' Siamo noi la squadra daBisogna chiederlo ai nostri avversari, non saprei rispondere. ...... se proprio sarà inevitabile alzare bandiera bianca', aggiunge, cresciuto con Sergio Ramos come ... 'Siamo noi la squadra daBisogna chiederlo ai nostri avversari, non saprei rispondere. Ma ... Kim: 'Battere la Juve è il mio desiderio più grande. Scudetto possibile, resto a Napoli a lungo' Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly, il Napoli non ha mai avuto tanti dubbi: il prescelto per sostituirlo è sempre stato Kim Min-jae, difensore centrale coreano classe 1996, che con ottime prestazio ...