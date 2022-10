Inter | Zhang sbugiardato e tifosi spiazzati | tutto può cambiare

Il Presidente Stevenha aperto i lavori dell'Assemblea rivolgendosi ai soci con un bilancio ... 'In questo periodo così complesso sono cambiate tante cose, ma non il nostro amore per l'e la ..., Rossi: 'ragiona su altra scala'© LaPresseZHANG " 'Mi hanno detto una cosa: striscioni, campagna stampe, ma il giornale di un quartierino di Nanchino fa il doppio dei numeri e ...Gian Luca Rossi è intervenuto a Calciomercato.it su TvPlay per parlare delle ultime novità in casa Inter Giornalista e grande tifoso dell’ Inter, Gian Luca Rossi è intervenuto a Calciomercato.it su Tv ...Il Club ha evidenziato risultati che riprendono la progressione positiva iniziata nel periodo precedente la crisi pandemica ...