I sogni di Xi | la realtà della Cina Fosun va in pezzi

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Quando i buoni propositi evaporano alla prova dei fatti. Non sono passati nemmeno sette giorni dalla fine del XX Congresso del partito comunista cinese che ha sancito il terzo mandato a Xi Jinping alla guida del Dragone, che è già tempo di tornare con i piedi per terra. Sì, perché una volta riaperte le portegrande sala del Popolo che ha ospitato i lavori del Congresso, ecco che la seconda economia globale si è scoperta ancora una volta troppo fragile. E non solo perché nel 2022 il Pil non andrà oltre il 5/5,5%, in ogni caso sotto le attese del governo. Ma più semplicemente perché interidi industria cinese stanno andando i frantumi. E stavolta si valicano i confini del mattone, di Evergrande e degli altri titani dell’immobiliare caduti nella polvere. Si arriva direttamente a, il principale conglomerato industriale ...