Doppio Nodo di Federica Abbate con Fred De Palma ed Emis Killa | nel testo la difficoltà di sciogliere legami e trovare se stessi

Giulia Ciavarelli "Abbiamo fatto unall'anima che non sappiamo sciogliere" scrive Federica Abbate , la penna multiplatino della musica italiana che ha affiancato alla sua attività da autrice anche un fortunato percorso da ...Esce stanotte "", il nuovo singolo di Federica Abbate realizzato in collaborazione con Fred De Palma & Emis Killa : "Fred e Emis sono due artisti che stimo moltissimo ma soprattutto due ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...È uscito da pochi istanti di oggi, venerdì 28 ottobre, in digitale “Doppio Nodo”, il nuovo singolo di Federica Abbate realizzato in collaborazione con ...