X Factor 2022 | stasera il primo Live con i 12 concorrenti Elisa e Dardust sul palco

Leggi su amica

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sul tavolo dei giudici, Francesca Michielin alla sua prima diretta televisiva da conduttrice,ospiti. Giovedì 27 ottobre – su Sky e in streaming su NOW – cominciano idi X: suldel Teatro Repower di Milano, dopo sei settimane di durissime selezioni, suldel Teatro Repower di Milano comincia la sfida. Tra i giudici e tra i 12dei quattro roaster, ognuno con almeno una band per squadra. I 12in gara e le due manche Nel corso del, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e ...