Putin “spara” contro l’Occidente | «Fa un gioco sporco | ma nessuno riuscirà a cancellarci”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nuovo attacco al cuore del, che, a detta di, sarebbe a un passo dal capolinea. ”Non c’è unità nel, che sta conducendo unpericoloso,e mortale”. Così il presidente russo durante il suo discorso annuale al Valdai Discussion Club, un thinktank con sede a Mosca. Negli ultimi mesi, ha aggiunto, da parte dei Paesi occidentali ”sono stati compiuti diversi passi verso l’escalation in Ucraina”.: prima o poi il centro del mondo non saràPoi la minaccia in un crescendo di accuse all’altra metà del campo, Stati Uniti e Nato in testa. “Prima o poi, il nuovo centro del mondo multipolare non sarà più. Che dovrà parlare alla pari anche con noi. Il dominio del, che è ...