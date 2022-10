Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Le storienon sempre hanno un lieto fine, ma unadei pro e deiha messo a dura prova una coppia e ladi lei ha del. Nel corso degli anni milioni di storiesono state raccontate da numerosi poeti, scrittori e anche conduttori televisivo e/o radiofonici. Lache siamo per raccontarvi, però, potrebbe davvero lasciarvi senza parole, così come dimostrato dal fatto che la love story in questione è l’assoluta e indiscussa protagonista dei media in Italia e non solo. Alla base di tutto troviamo una coppia molto giovane, lei diciannovenne e lui ventunenne, un amore alle prime fasi eppure la donna in questione ha deciso di realizzare unadei pro e deiper ...