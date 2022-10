Plusvalenze Juve | il discorso di Agnelli a tutti i dipendenti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Questa mattina Andreaha convocato in sede una conferenza stampa accompagnato dagli allenatori - a cominciare da Massimiliano Allegri - per spiegare a tutte lee i...

... quella sulle presuntefittizie ...... mentre il gip le valuta come elemento positivo , come la volontà di cambiare strada: la vocedella, salita a 166 milioni nel 2020, è infatti drasticamente calata a 29 milioni nel ...Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha convocato in sede tutti i dipendenti della società bianconera per chiarire la posizione del club dopo la chiusura dell’inchiesta Prisma sulle presunte ..."Fortuna che... alla luce delle recenti visite ci siamo fermati". Una frase importante secondo la Procura di Torino che sta indagando sul caso plusvalenze e sui bilanci della Juventus, riportata ...