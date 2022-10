Pablo Verón | «Il tango è un miracolo a due»

Gavi del Barcellona è il Golden Boy 2022. Il vincitore del premio istituito da Tuttosport, grazie all'idea del giornalista Massimo Franchi, per il miglior calciatore U.21 protagonista in un club ...... mette in scena anche se stessa, regista e ballerina in Lezioni di tango insieme al tangueroVeron garantedogli fama mondiale). Se c'è qualcosa che realmente accomuna i suoi lavori, è piuttosto ...