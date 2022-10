Calcio | Conference League | Fiorentina-Basaksehir 1-1 alla fine del primo tempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Firenze, 27 ott. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 ildi, match valido per la quinta giornata del gruppo A di, in corso di svolgimento allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Al vantaggio degli ospiti con Aleksic al 15', replica Jovic al 26'.

Fiorentina - Basaksehir: diretta tv e streaming Fiorentina - Basaksehir, gara valida per il quinto turno della fase a gironi dellaLeague, è in programma alle ore 18.45 allo stadio ...La partita diLeague tra Slovacko e Colonia inizierà in ritardo . La sfida è stata posticipata a causa della nebbia fittissima che non consente alle telecamere di riprendere l'incontro, oltre ovviamente ...