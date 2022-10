Biglietti per i Live di X Factor 2022 | dove trovarli e come vincerli

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Parte la nuova fase del programma Tv Sky che ora inizia le dirette con il pubblico in presenza.trovare iper idi X? Subito un’informazione importante: iper iShow non sono in vendita. si ottengono solo vincendo i contest proposti dal programma, in collaborazione con i suoi partner e sponsor. Il primoShow di Xè atteso per giovedì 27 ottobre ma si va avanti a suon di sfide in diretta fino al mese di dicembre, quando è attesa la finale al Mediolanum Forum di Assago, anche questa in diretta su Sky Uno. Conduce Francesca Michielin, una di quelle artiste che proprio a Xha mosso i primi passi, una ex vincitrice tra i concorrenti più apprezzati. In ...