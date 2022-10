' Ballotta | stai attento' | l' ex portiere minacciato da un esponente della ' ndrangheta

"Vuoi che ti faccia arrivare qualcunoattento", l'ha minacciato senza tanti preamboli. Il motivo della durezzaaveva sparlato di Moschella dopo che qualcuno l'aveva messo in allarme e ...attento ", appoggiandogli due volte la mano sul petto., sentito dalla Guardia di Finanza sul punto, ha riferito di aver coscienza che Moschella fosse vicino a soggetti calabresi, ...L'ex portiere di Serie A aveva chiesto aiuto a un intermediario per farsi aiutare a saldare un debito di 250.000 euro con una banca ...L’ex giocatore di serie A è rimasto coinvolto come vittima nell’indagine della Guardia di Finanza che ha portato ad arresti e sequestri di affiliati alla ‘ndrangheta. Il gip: è un soggetto in grave cr ...