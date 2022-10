Asilo nido di via Colombo | approvata la delibera - Cronaca - lanazione it

Consiglio Comunale: importo complessivo di 1.800.000 euro, di cui 1.300.000 provenienti da fondi ...L'idea è di costruire delle palazzine là dove si trovavano i recinti per gli animali, senza abbattere le piante secolari, e un. Quanto alla chiesa, dovrebbe diventare uno spazio per eventi ...Con recente decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il Pnrr, sono stati ammessi a finanziamento i tre progetti del “Piano asili nido” ...ISERNIA - Ammessi a finanziamento tre progetti del "Piano asili nido" presentati dal Comune nell'ambito del bando "Pnrr Istruzione".