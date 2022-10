QS World University Rankings | Sustainability 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Annunciate le università leader per l'impatto sulla sostenibilità LONDRA, 26 ottobre 2022 /PRNewswire/QS Quacquarelli Symonds (QS), analisti globali della formazione universitaria, ha pubblicato oggi la prima classifica QS, un nuovo quadro di riferimento per valutare come le università stiano agendo per affrontare i problemi ambientali e sociali più pressanti del mondo. QS ha valutato oltre 1300università che soddisfano specifici requisiti di idoneità specificati nella metodologia della classifica. Di queste, 700 compaiono in questa classifica. L'Università della California, Berkeley, è stata nominata leader globale, ottenendo i migliori punteggi sia nella categoria sull'Impatto Ambientale che in quella sull'Impatto Sociale, ognuna delle quali contribuisce al 50% del ...