Morgane - Detective geniale | la terza stagione si farà? Parlano i protagonisti

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), la serie francese con Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou, ha riscosso un gran successo di pubblico anche con la messa in onda della secondache si è conclusa ieri sera. La puntata finale ha lasciato aperte molte questioni e per questo i fan si stanno chiedendo se ci sarà o no una. A questa domanda hanno risposto idella serie nel corso di un'intervista al quotidiano transalpino France Info.3 ci sarà? Isi sbilancianoha riscosso un successo incredibile di pubblico in tutti i paesi in cui è stata trasmessa, Italia compresa. ...