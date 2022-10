Juve | l'intervista di Di Maria è fuori tempo ma non è una sorpresa | tornerà al Rosario Central | però non a gennaio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non è stata una coincidenza fortunata. Quella che ha visto l'di Angel Di, rilasciata in Argentina qualche settimana...

Allamanca questa figura carismatica, in campo come in panchina e in dirigenza (realizzata prima di Benfica - Juventus, ndc) "Io dellavedo solo quello che succede all'esterno, ..."Abitavo in una casa attaccata allo stadio " aveva raccontato in un'- Passavo i giorni ...- vittoria del Chievo sul Pescara che ha consentito ai "lupi" di salvarsi (il successo sulla...Eletto miglior giocatore della gara di Champions League di ieri sera tra Benfica e Juventus Rafa Silva ha concesso un'intervista a A Bola. Queste le sue par ...Antonello Perillo ha parlato della sconfitta della Juventus contro il Benfica soffermandosi anche sul Napoli entusiasmante di Luciano Spalletti.