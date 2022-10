Halloween Party al Castello di Santa Severa | programma | eventi | biglietti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Marinella – Dolcetto o scherzetto? 30, 31 ottobre e 1° novembre aldivi aspettiamo per2022, un appuntamento da non perdere per trascorrere tre giornate speciali e divertenti in una delle location più belle e suggestive della nostra regione. Grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, LazioCrea, Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria meridionale, Riserva Naturale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi, Sapienza Università di Roma, Associazione culturale Zip Zone e Coopculture per il Comune diMarinella i visitatori potranno partecipare a una serie die attività organizzate dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per piccoli e grandi. Le origini della Festa di Ognissanti sono ...