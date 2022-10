Grandi classici e duetti Sorcini o zerofolli | non mancate!

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Due serate speciali per festeggiare Renato Zero. È l’omaggio di Canale 5 per celebrare uno dei piùcantanti della musica italiana. Stasera alle 21.45 circa va in onda la prima puntata di 070, che ripercorre la carriera straordinaria di Renato Fiacchini. Diretto da Roberto Cenci, lo show raccoglie le immagini e i momenti più emozionanti dei sei concerti sold out tenuti dall’artista tra il 23 settembre e l’1 ottobre scorsi al Circo Massimo di Roma. Il secondo appuntamento andrà in onda il 2 novembre. Renato Zero, vita e carriera guarda le foto ...