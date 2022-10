Claudia Ruggeri incanta tutta la palestra | il seno straborda sull’attrezzo

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Frequentare gli stessi luoghi di, deve essere senza alcuna ombra di dubbio una grandissima emozione: ecco il motivo. Una bella ragazza come, dal canto suo, potrebbe benissimo optare per il frequentare dei luoghi in voga. Ma in realtà, la sua semplicità in qualche modo riesce sempre a prevalere. Così, ecco come si è trovata in un luogo pieno di gente comune. Proprio come lei, del resto. Chi l’ha vista dal vivo, ne è rimasto estasiato. InstagramCome biasimare tale reazione, del resto. Un fisico davvero meraviglioso, quello che lei ogni giorno mette in bella mostra su Instagram. E i suoi seguaci, a loro volta, mettono in mostra palesi dichiarazioni di stima. Dichiarazioni che lei, dal suo punto di vista, sembra apprezzare davvero tanto. Del resto, sono effettivamente più che meritate. Le ...