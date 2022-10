Caso Alessia Pifferi | emergono scioccanti dettagli I particolari

"Te la senti di stare con me e Diana". Risposta: "Dipende". Comincia così lo scambio di messaggi WhatsApp traPifferi e un uomo, classe 1966, residente a Cenate Sopra in provincia di Bergamo, indagato per corruzione di minorenne: l'accusa è che l'uomo e la donna possano aver coinvolto in giochi ..., 16 anni, di Montecchio Maggiore, e Gloria , 13 anni, di Pojana che tra l'altro , avevano ... Delsi è occupata, ieri sera, anche la trasmissione di Rai3 'Chi l'ha visto'.Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a Storie Italiane ha detto la sua sul caso della piccola Diana: "Alessia Pifferi è conscia di ciò che ha fatto" ...MONTECCHIO/POJANA - Scomparse dal 20 ottobre. Sparite nel nulla. Alessia, 16 anni, di Montecchio Maggiore, e Gloria, 13 anni, di Pojana che tra l'altro era già scomparsa a settembre ...