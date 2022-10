Atp Vienna 2022 | Sinner supera primo turno

L'azzurro Jannik Sinner non sbaglia. Dopo alcuni problemi fisici riscontrati a Sofia vola agli ottavi del torneo500 di, grazie convincente successo per 6 - 3, 6 - 2 sul cileno Cristian Garin , numero 86. Ora l'azzurro sarà di nuovo in campo giovedì. Sinner senza problemi al primo turno diL'altoatesino, al rientro dopo l'infortunio, batte Garin in due set(AUSTRIA) - Jannik Sinner supera il primo turno nell'"Erste Bank Open",500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si disputa sul veloce indoor di, in Austria. Il 21enne ...L'altoatesino, al rientro dopo l'infortunio, batte Garin in due set VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner supera il primo turno ...(Adnkronos) - Esordio vincente per Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro). Il ventunenne altoatesino, numero 12 del mondo e sesta testa di serie, supera i ...