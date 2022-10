UFC 280 rimarrà nella storia

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 25 ottobre 2022) UFC 280, andato in scena ad Abu Dhabi, ha mantenuto le promesse che aveva fatto alla vigilia. Si è visto davvero di tutto: un nuovo e legittimo campione dei pesi leggeri, la conferma del momentaneo dominatore dei pesi gallo – complice un infortunio occorso allo sfidante – e la consacrazione di un altro fenomeno, finora più mediatico che sportivo. Il ritorno del dominio daghestano Ma andiamo con ordine. Il motivo principale per cui UFC 280 era molto atteso risiedevarisoluzione finale ai vertici della divisione pesi leggeri. Charles Oliveira, il campione senza cintura (l’unicoad averla persa sulla bilancia, prima del match contro Justin Gaethje), aveva come obiettivo quello di certificare la sua posizione, quella di fighter più forte al limite dei 70 chili. Davanti a lui però si ergeva la minaccia più grossa della ...