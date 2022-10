Roberto Fabbri arrangia per chitarra 14 capolavori di Lucio Battisti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Chitarrista bravissimo, anche se più noto all’estero che in Italia,è da poco ritornato da un lungo e fortunato tour negli USA che lo ha visto esibirsi alle Hawaii, Portland e Los Angeles. Mi sono già collegato in passato con lui durante le mie dirette di We Have a Dream e l’ho anche invitato ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Torno ad occuparmi di lui perché ha appena pubblicato un libro con la trascrizione dimenti che ha fatto intervenendo su 14 brani di. Naturalmente al libro è allegato il CD che contiene le sue esecuzioni con la suaclassica, in maniera delicata e affascinante.ha detto, nel presentare il progetto: “Quando Hal Leonard mi ha dato l’opportunità di realizzare ...