Migranti | Piantedosi parte col botto | un decreto anti-Ong

Recuperati quattro cadaveri al largo di Lampedusa. Il sindaco: "Siamo disarmati"- La Prefettura ha disposto il trasferimento con una motonave di 110stamattina, mentre altri 80 verranno trasferiti in serata a Porto Empedocle. Sono le ultime misure prese per far fronte ...Ocean Viking e della Humanity 1 attualmente in navigazione nel Mediterraneo non sono «in linea con lo spirito delle norme in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigra ...Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha emanato, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, una direttiva ai vertici de ...