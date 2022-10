Incidente lungo l’autostrada A4 | camion si ribalta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un altroA4 e ancora una volta con unto in mezzo alla careggiata. È successo nella mattinata di martedì (25 ottobre) nel tratto tra Peschiera del Garda e Sommacampagna. La dinamica è ancora da chiarire ma dalle prime informazioni l’autista non sarebbe in gravi condizioni.

BergamoNews.it

