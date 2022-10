Governo Meloni all' esame fiducia | alle 11 il discorso alla Camera Salvini accelera sul tema migranti

- Questa mattina il Presidente del Consiglio si presenta a Montecitorio per presentare l'agenda politica: l'intenzione è tracciare la base di lavoro con l'obiettivo di dare seguito concreto agli ...Il soldato ucraino abbatte il caccia russo sulla centrale di Zaporizhzhia Il capo delucraino svela poi qualche dettaglio della telefonata con: ''Giorgia Volodymyr chiamami Giorgia!' ...Per ora posso solo parlare in modo positivo del vostro governo appena insediato, nessuna impressione negativa", ha chiarito Zelensky. La telefonata con Meloni Il presidente ucraino ha poi raccontato ...Marco Tarchi insegna Scienza Politica all’Università di Firenze ed è un fine conoscitore della destra italiana. Che giudizio dà del governo Meloni È costruito in modo tale da apparire un riflesso qua ...