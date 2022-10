Giorgetti | Devo anche sorridere per | la frase prima del Cdm

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il ministro dell'Economia, Giancarlo, arriva a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Saluta la stampa e scherza: "per farvi felici".Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il Sole 24 ORE

... cioè due cose su cui essereè una garanzia. Perché quelli come lui, pescatori in acque ... Insomma, a noi italiani ce losolo apparecchiare, l'oblio, che ce lo prendiamo a quattro ...Roma, 23 ottobre 2022 Il ministro dell'Economiaarriva a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Saluta la stampa e scherza: "anche sorridere per farvi felici". Giorgetti arriva al Cdm e scherza con i fotografi: "Devo anche sorridere per farvi felici" - Il Sole 24 ORE (Adnkronos) – Il neo ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti prende possesso della scrivania di Quintino Sella al Mef con un dossier che incombe sul tavolo, l’emergenza energetica. Le misure del de ...