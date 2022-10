Gf Vip 7 | Rosalinda Cannavó rivela perché crede a Pamela Prati poi aggiunge | “Elenoire Ferruzzi? Mi fa arrabbiare perché…”

Isa e Chia

Sarà il format, sarà la partecipazione dinostrani, ma lo show continua ad attirare milioni di ... Gilles Rocca, Alessandra Mussolini, Andrea Dianetti, Valeria Marini,Cannavò, Claudio ...la sento ed Andrea non ho motivo di chiamarlo. Abbiamo una chat e di tanto in tanto ... So che lei aveva fatto parecchi colloqui per il GF, ma poi aveva la vendita di un immobile e altri ... Gf Vip 7, Rosalinda Cannavó parla di Pamela Prati e Elenoire Ferruzzi Nikita Pelizon ha l'opportunità di incontrare all'interno della Casa di GFVIP la sorella Jessica e il fratello Raffaele.Daniele Dal Moro ha finalmente trovato la forza di aprirsi e ha raccontato all'interno della Casa di GFVIP il suo passato difficile.