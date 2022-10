Vanity Fair Italia

Tra i giudici, Stanleybet.it punta sul 'veterano' Fedez a 2,50, conD'che insegue a 3 volte la scommessa e Rkomi a 3,50; ultima Ambra Angiolini a 4 volte la posta. Tra i concorrenti, i ...Presentata oggi al Teatro Repower di Assago (Mi) la fase finale di X Factor 2022. Da giovedì 27 ottobre partono i Live con una giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini,D'e Rkomi. Ognuno alla guida di 4 roster eterogenei, con almeno una band per squadra, per 12 concorrenti in totale, realizzando una fotografia della scena musicale contemporanea. Tutti ... Dargen D'Amico: «Io non sono Dargen» Giovedì 27 ottobre su Sky Uno dalle 21.15 partono i Live di X Factor 2022 con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi giudici e ...La linea di demarcazione tra Dargen D’Amico e Jacopo D’Amico, il rapper e la persona, è un paio di occhiali da sole con lenti scurissime e la montatura fluo. Se li porta è Dargen, se no è Jacopo. «Per ...