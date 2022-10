Cassano | “Ronaldo? È finito | vada in vacanza Allegri non capace | vince coi campioni”

E ne ha anche per Cristiano: "Sono tre anni che è finito, va a uno all'ora. Ora si rifiuta ... Con questo, Antonioraggiunge quota 18 Tapiri, al 3° posto in classifica generale dopo ...Luciano Moggi attacca Antonio(da sempre pro - Messi) per le sue critiche contro Cristiano. Ai microfoni della Bobo TV, così, la risposta del barese non si è fatta attendere: 'Mi viene da ridere - ha premesso nell'...Dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Cassano su Cristiano Ronaldo, Luciano Moggi si era esposto con un commento su Twitter.Fantantonio all'attacco di Allegri: "Dovrebbe fare un passo indietro, ma dubito rinunci ai soldi" Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) la seconda parte della consegna del Tapiro d’O ...