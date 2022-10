Atp Vienna 2022 | programma | orari e ordine di gioco di mercoledì 26 ottobre con Sinner

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di26. Ad aprire le danze sul campo centrale sarò il nostro Jannik, che affronterà il cileno Christian Garin nel suo match d’esordio sul cemento austriaco. A seguire sarà la volta della sfida tra Dennis Novak e Stefanos Tsitsipas, mentre il numero uno del seeding Daniil Medvedev se la vedrà contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. In chiusura di giornata spazio alla sfida tra Taylor Fritz ed uno tra Rodionov e Shapovalov. Ecco ilcompleto di26. CENTRE COURT Non prima delle 14:00 – Garin vs (6)A seguire – (WC) Novak ...

Il piemontese si è arreso in due set al finlandese Ruusuvuori(AUSTRIA) - Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno all'"Erste Bank Open",500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si disputa sul veloce indoor di, in Austria. Il ..., i risultati di oggi [LL] Otte (Ger) - Evans (Gbr) 4 - 6, 6 - 7(3) Dimitrov (Bul) - [Q] Monteiro (Bra) 6 - 3, 6 - 4 Sonego (Ita) - [SE] Ruusuvuori (Fin) 2 - 6, 3 - 6 [WC] Rodionov (Aut) - ...Il piemontese si è arreso in due set al finlandese Ruusuvuori VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno ...Il finlandese si impone in due set contro un Sonego sempre più spento e si regala l'accesso al secondo turno dell'Erste Bank Open ...