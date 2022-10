Accoltellato a scuola a Miano | arrestato l’aggressore del 17enne

(Di martedì 25 ottobre 2022) È stato intercettato edil ragazzino che halo studentenellaDuca di Buonvicino a. Come riporta Repubblica, il ragazzino, interrogato dalla pm Emilia Galante Sorrentino, ha confessato tutto. Al momento è rinchiuso nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa della convalida dell’arresto.fuoria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'aggressione è avvenuta in nei pressi dell'istituto professionale di enogastronomia e ospitalità ...17enne, la preside: 'Sono 2 bravi ragazzi' 'È un fatto gravissimo, certo, ma si tratta di due bravi ragazzi e siamo sconvolti - dice la preside, Carmela Musello - nessuno dei ...Coltellate a una braccio e alla schiena per un ragazzo di 15 anni aggredito in mattinata in una scuola di Napoli nel quartiere Miano in via Caprera 14. Lo studente, secondo le prime ricostruzioni ...Lo studente di 15 anni accoltellato nei pressi della sua scuola , alla periferia di Napoli, è ricoverato nel reparto di rianimazione ...