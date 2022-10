Ue | via libera finale al caricabatterie unico | sarà obbligatorio dal 2024

La spaccatura vede da un lato il cancelliere Scholz, che di Amburgo è stato borgomastro ed è favorevole a dare il, dall'altro ben sei ministeri competenti che si oppongono alla vendita di ...Leggi Anche Greta Thunberg a favore del nucleare in Germania: 'Meglio del carbone' Leggi Anche Piombino,della Regione Toscana ai lavori per il rigassificatore La riunione è l'occasione ...BRUXELLES - Via libera definitivo dei ministri delle attività produttive Ue alla direttiva sul caricabatterie unico che dal 2024 rende obbligatoria una ...Il governo tedesco è diviso: autorizzare o no l’acquisto del 35% di uno dei terminal del porto di Amburgo, «infrastruttura di interesse nazionale» Il Cancelliere, già sindaco della città, è a favore.