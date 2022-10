Ucraina | Israele conferma sostegno ma nessun aiuto militare

Il ministro ha manifestato preoccupazione per la grave situazione umanitaria dell'sulla qualeinterverrà così come nell'offrire a Kiev sistemi di allerta antiaerei. . 24 ottobre 2022Da parte sua, il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Yuriy Sak, ha affermato che i droni kamikaze iraniani 'sono stati sviluppati come capacità di massa per colpire', non l'. ...Il ministro della difesa Benny Gantz ha parlato con il suo omologo ucraino Oleksii Reznikov al quale ha ribadito la condanna di Israele dell'invasione russa, confermando tuttavia che non saranno invia ..."Possibili provocazioni militari" attraverso l'uso di una "bomba sporca". Mentre continua a bombardare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, ancora costretta a lunghi blackout in diverse regioni ...