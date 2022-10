Psg | i dettagli del contratto di Messi | ingaggio in criptovalute e un premio fedeltà

Il quotidiano francese 'Le Parisien' ha svelato idel mega - contratto firmato da Mbappé lo scorso maggio con il: nelle prossime tre stagioni guadagnerà più di 630 milioni di euro lordi, superando il precedente record di Messi. Tra i ...Il media transalpino, in queste ore, ha pubblica alcunirelativi al contratto siglato dal ... Infatti, se Mbappé decidesse di onorare il contratto colfino al 2025 la somma di denaro che ...i dettagli Juventus, McKennie ha la corte in Premier League: Paratici e Conte spingono per l’americano PSG, il rinnovo di Mbappé è da record: 636 milioni in 3 anni PSG, si lavora al rinnovo di Sergio ...Clamorosa l'ipotesi che sarà sul tavolo dell'Assemblea della Lega Calcio spagnola il prossimo 27 ottobre: ecco i dettagli ...