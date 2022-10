Napoli ovest | incubo faida di camorra | un' altra bomba nella notte

. "L'area occidentale dicontinua a essere teatro di episodi inquietanti. Attentati dinamitardi, bombe carta, stese, si susseguono con cadenza preoccupante. Subito dopo l'attentato in via Cavalleggeri ai danni di un ...Non si esclude che i due episodi possano essere collegati alle tensioni tra gruppi criminali che si contendono il controllo sulla periferiadiPrevisioni meteo per il 24/10/2022, Napoli. Si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, temperatura minima di 15°C e massima di 26°C ...Esplode un ordigno a Pianura. Nei giorni scorsi altri attentati, sullo sfondo la lotta tra i clan per il controllo del racket ...