Meloni e Macron un’ora a colloquio Poi la sintesi | collaborazione sulle sfide comuni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Italia e Francia avanti insieme. E’ questo il messaggio del presidente francese Emmanueldopo l’incontro a Roma, domenica sera, con la premier italiana Giorgia. “Come europei, come paesi vicini, come popoli amici, con l’Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato – ha scrittosu twitter – Riuscire insieme, con dialogo e ambizione: lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, @Giorgia, va in questa direzione”., incontro cordiale e proficuo Parla di incontro “cordiale e proficuo” anche la nota ufficiale di Palazzo Chigi. Il confronto è andato avanti oltre. “Nel corso del, seppur informale – informa Palazzo Chigi – sono stati discussi tutti i ...

Ladi Palazzo Chigi è ancora quella che in campagna elettorale avvertiva la Ue che 'la pacchia è finita ' o è quella - come sembra testimoniare l'incontro di Roma con- che ha preso ...Ha fatto di tutto il premier per incontrare. Quando era all'opposizione non ha mai riservato ...era rimasta a palazzo Chigi fino alle 19. Con lei il ministro dell'Agricoltura Francesco ...In serata l’incontro con Macron per “rafforzare l’asse con la Francia”. Prima della campanella, settanta minuti a colloquio con Draghi. Cosa si son detti ...Il passaggio di consegne fra Draghi e Meloni, l'incontro fra Meloni e Macron, e la vittoria del Napoli sulla Roma ...