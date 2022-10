Lutto per Damiano David | il frontman dei Maneskin ne dà il triste annuncio

Prima Merate

nel mondo della imprenditoria padovana. Sabato pomeriggio è deceduto, vittima di un malore ...questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in ...E in ultimo, nonimportanza, la morte del fratello . L'uomo nel 2022 é decedutocomplicanze relative al Covid 19 in ospedale, nel pieno di una pandemia che non lasciava spazio né all'estremo ... Paese in lutto per la morte di Ferdinando Locatelli Lutto per Damiano David: il cantante dei Maneskin ha perso il nonno. «Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare - il posto su Instagram -. Mi hai fatto ...Avezzano. L'ultimo saluto a Maria Teresa Letta è previsto per mercoledì alle 15 nella Cattedrale dei Marsi. Il funerale sarà presieduto dal vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro.Maria Teresa L ...