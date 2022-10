Inter | Lautaro | “Lo scudetto non è più un obiettivo Persi troppi punti”

CosìMartinez ha commentato sabato sera a Rai Sport la . L'attaccante argentino avrebbe poi acceso un dibattito in casa nerazzurra, tra i tifosi interisti, con alcune dichiarazioni ......Martinez in prima fila nella corsa al titolo di capocannoniere. Dopo aver interrotto contro la Salernitana il lungo digiuno in campionato, il Toro è stato decisivo per la vittoria dell'...L'Inter di Lautaro Martinez è reduce da una serie di risultati positivi. Buone notizie per il club, in difficoltà all'inizio della stagione.Le particolari dichiarazioni dell'attaccante argentino dopo la vittoria in casa della Fiorentina " Abbiamo preso ancora tre gol quindi per vincerne abbiamo dovuto farne quattro, e sono tanti. Ma siamo ...