Intelligenza Artificiale poco inclusiva? “Riflette bias e pregiudizi di un settore a prevalenza maschile”

Leggi su fmag

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’non è così equa come sembra. E questa è solo la punta dell’iceberg di un, quello della tecnologia più in generale,inclusivo e che spesso rischia di perpetuare vecchi stereotipi. Una ricerca di Eige, European institute for gender equality, attesta che in Europa e nel Regno Unito solo il 16% delle persone che lavorano nel campo dell’IA sono donne e, a mano a mano che si va avanti con la carriera, il gender gap è ancora più evidente: solo il 12% ha più di 10 anni di esperienza. L’e il gender gap E tutto questo sisugli algoritmi di cui si nutre l’: “Si è soliti pensare alla tecnologia come a uno strumento neutro, al riparo da ...